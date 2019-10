HL-St. Lorenz / Demonstration in Lübeck - 17:00 bis 20:30 Uhr - mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Mittwoch (16.10.) wurde bei der

Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck eine Versammlung zum Thema

"Gegen den Krieg der Türkei und Deutsche Rüstungsexporte" angemeldet

und genehmigt. Der Anmelder rechnet mit 200-400 Teilnehmern.



Die Auftaktkundgebung soll in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

am Konrad-Adenauer-Platz stattfinden. Anschließend geht der Aufzug

über die Moislinger Allee bis zur Margarethenstraße. Dort im

Einmündungsbereich ist eine Zwischenkundgebung für 30 Minuten bis zu

einer Stunde geplant. Anschließend geht es wieder zurück zum

Konrad-Adenauer-Platz. Hier ist die Abschlusskundgebung bis ca. 20:30

vorgesehen.



Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige werden

gebeten, den genannten Bereich großräumig zu umfahren.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell