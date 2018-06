HL-St. Lorenz : Betrunkene Radfahrerin verletzt Polizeibeamten mit Fahrradschloss

von shz.de

11. Juni 2018, 14:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. Juni

2018) wurde ein 24-jähriger Polizeibeamter in Lübeck St. Lorenz von

einer betrunkenen Frau tätlich angegriffen und mit einem

Fahrradschloss verletzt. Die Radlerin war den Polizisten zuvor

aufgefallen, weil sie mitten auf der Fahrbahn tanzte und daraufhin

mit ihrem Rad in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden

Kontrolle griff sie den Beamten an.



Gegen 02.40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers

Lübeck in der Fackenburger Allee eine Frau, die ihr Rad mitten auf

der Fahrbahn stadteinwärts schob und dabei tanzte. Als sie den

Funkwagen erblickte, stieg sie auf ihr Rad und bog in die Schwartauer

Allee ab. Weil sie dabei auffällig in Schlangenlinien fuhr, eine rote

Ampel überfuhr und sich kaum auf dem Rad halten konnte,

kontrollierten sie die Beamten. Es stellte sich heraus, dass die

29-jährige Lübeckerin Alkohol getrunken hatte, ein Test ergab einen

vorläufigen Wert von 1,73 Promille. Daraufhin sollte die Radlerin

zwecks Blutprobenentnahme mit zur Dienststelle genommen werden. Doch

die Frau wollte nicht mit, beleidigte die Beamten und versuchte zu

Fuß zu flüchten. Während der anschließenden Verfolgung warf sie einem

24-jährigen Polizeibeamten ein schweres Fahrradschloss ins Gesicht

und verletzte ihn. Dennoch konnte die Lübeckerin festgenommen und dem

Zentralgewahrsam zugeführt werden. Auf der Fahrt dorthin beleidigte

sie die Einsatzkräfte fortwährend und zeigte sich weiter aggressiv.

Den Rest der Nacht verbrachte die Frau in der Gewahrsamszelle. Der

verletzte Polizeibeamte musste nach dem Vorfall einen Arzt aufsuchen

und ist vorerst nicht mehr dienstfähig.



Gegen die Angreiferin wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts

des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im

Verkehr, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.









