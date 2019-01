HL - St. Jürgen / Vorläufige Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

von shz.de

25. Januar 2019, 16:03 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck



Am Donnerstagnachmittag (24.01.2019) bemerkten Zivilbeamte des 2.

Polizeireviers Lübeck in der Moltkestraße eine männliche Person, die

ein auffälliges Interesse für die anliegenden Grundstücke zeigte und

sich sehr aufmerksam anschaute.



Der Mann war den Beamten zunächst mit einem Fahrrad aufgefallen,

zu einem späteren Zeitpunkt war er jedoch zu Fuß unterwegs. Sein

Fahrrad hatte er vor einem Hauseingang in der Hüxtertorallee

abgestellt. Aufgrund seines zuvor gezeigten merkwürdigen Verhaltens

wurde der Mann durch herbeigerufene Unterstützungskräfte

kontrolliert. Bei dem Verdächtigen wurde Einbruchswerkzeug

vorgefunden.



Zwischenzeitlich überprüften die Ermittler den betroffenen Bereich

um den Abstellort des Fahrrades. Den Beamten fiel auf, dass frische

Schuhabdrücke im Schnee in Richtung einer Terrassentür führten. Dort,

wie auch an der Wohnungseingangstür, konnten frische Einbruchspuren

festgestellt werden.



Weiterhin meldete sich nun eine Zeugin, die angab, den

Verdächtigen zuvor im Mehrfamilienhaus angetroffen zu haben. Als

diese den Mann ansprach, verließ er das Gebäude, ohne in die Wohnung

zu gelangen. Wegen dringenden Tatverdachts des versuchten

Wohnungseinbruchsdiebstahls wurde der 36-jährige Lübecker vorläufig

festgenommen.



Wie sich herausstellte, hatte die Staatsanwaltschaft bereits in

einem weiteren Verfahren den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls

gegen den Beschuldigten beantragt, nachdem die polizeilichen

Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Lübeck St. Jürgen

am 5. Januar 2019 einen dringenden Tatverdacht gegen den Mann ergeben

hatten. Über diesen Antrag hatte das Amtsgericht Lübeck noch nicht

entschieden. Dieser konnte nunmehr um die neue Tat vom

Donnerstagnachmittag ergänzt werden.



Das Amtsgericht Lübeck hat noch am heutigen Tage antragsgemäß

Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen und der

Mann wurde der JVA Lübeck zugeführt.



Abschließend stellte sich dann noch heraus, dass auch das Fahrrad,

das der Verdächtige bei sich hatte, entwendet worden war. Es wurde

sichergestellt.









