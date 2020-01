HL-St. Jürgen / Vermisste Person Malte C. ist tot

Avatar_shz von shz.de

07. Januar 2020, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und

der Polizeidirektion Lübeck



Der seit dem 22.12.2019 vermisste 26-jährige Malte C. aus Lübeck wurde am

06.01.2020 leblos aufgefunden.



Die Umstände seines Todes deuten nicht auf ein Tötungsdelikt hin, werden aber

durch die Staatsanwaltschaft Lübeck in einem Todesermittlungsverfahren

untersucht.



Nachfragen zu dieser Pressemitteilung sind an die Pressestelle der

Staatsanwaltschaft Lübeck zu richten



