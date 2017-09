HL_ St. Jürgen / Überfall auf eine Sportsbar - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (03.09.2017) wurde eine

Sportsbar in der Straße Peterhof überfallen. Irrtümlich wurde gestern

mitgeteilt, dass die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene

Spielothek Opfer des Überfalls geworden sei.



Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge betrat eine

maskierte, männliche Person gegen 02.45 Uhr die Sportgaststätte in

der Straße Peterhof. Der Täter hielt eine Pistole in der Hand und

forderte Geld, welches ihm in eine mitgeführte Tasche gelegt wurde.

Daraufhin verließ der Mann die Örtlichkeit und flüchtete in Richtung

Nowgorodstraße.



Die Ermittler sind auf der Suche nach etwaigen Zeugen dieses

Vorfalls und fragen: Wer hat in der betreffenden Zeit eine männliche

Person im Bereich der Straßen Peterhof / Nowgorodstraße gesehen, auf

die folgende Beschreibung passen könnte:



- Männlich - Dunkel gekleidet, dunkle Kopfbedeckung - Schlank -

Sporthose mit seitlichem, hellen Streifen - Helle Schuhe



Hinweise zu dem flüchtigen Täter werden unter 0451 - 1310 vom

Kommissariat 13 der Bezirkskriminalpolizeiinspektion in Lübeck

entgegen genommen.









