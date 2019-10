Hl-St. Jürgen / Sperrung der Zufahrt Vorrader Straße

Avatar_shz von shz.de

07. Oktober 2019, 14:06 Uhr

Lübeck (ots) - Bei Erdarbeiten in der Vorrader Straße, nahe der

Einmündung Kronsforder Allee, sind am heutigen Montagmittag (07.10.)

Bauarbeiter auf einen metallischen Gegenstand gestoßen. Bei einer

ersten Sichtung von übersandten Fotos hat der Kampfmittelräumdienst

des Landes Schleswig-Holstein entschieden, dass vorsorglich der

Straßenbereich im Baustellenbereich gesperrt wird. Betroffen ist die

Vorrader Straße in Höhe der Einmündung Kronsforder Allee und

Damaschkestraße. Die dortige Bushaltestelle ist ebenfalls gesperrt.

Das Hochhaus ist zurzeit nicht von polizeilichen Maßnahmen betroffen.



Der Räumdienst ist auf dem Weg zur Einsatzstelle.









