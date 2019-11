HL-St. Jürgen Sicherheitspartnerschaft zwischen dem 4. Polizeirevier Lübeck und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Das 4. Polizeirevier der Polizeidirektion Lübeck und das

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck, intensivieren

ihre seit langem bestehende Zusammenarbeit und vereinbaren dazu eine

Sicherheitspartnerschaft. Der Vorstandsvorsitzende des UKSH, Prof. Dr. Jens

Scholz, der Kaufmännische Vorstand, Peter Pansegrau, und der Leiter des 4.

Polizeireviers Lübeck, Hans-Joachim Wendt, unterzeichneten am Mittwoch

(20.11.2019) eine entsprechende Vereinbarung.



Im Fokus der Sicherheitspartnerschaft stehen im Wesentlichen



- die weitere Bekämpfung und Reduzierung von Straftaten auf dem

Campus Lübeck

- die Vorbereitung auf die Bewältigung von Gefahrenlagen sowie

- die Steigerung des Sicherheitsgefühls der Patienten, Mitarbeiter

und Besucher des UKSH, Campus Lübeck



Dazu sind



- Abstimmungs- und Handlungsbedarfe auf allen Ebenen der

Zusammenarbeit bereits frühzeitig zu identifizieren und zu

bearbeiten

- bereits vorliegende Unterlagen und Konzeptionen zur Bewältigung

von Gefährdungssituationen weiterhin stetig aktuell zu halten

- die Handlungssicherheit der Mitarbeiter durch gemeinsame

Planbesprechungen und Übungen zu gewährleisten und zu steigern

- insgesamt die gegenseitige vertrauensvolle Zusammenarbeit zu

stärken und zu intensivieren



Zitat Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH: "Die Sicherheit

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein wichtiges Anliegen.

Deswegen sind wir der Polizei dankbar, dass sie sich verstärkt um den Schutz der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, damit es gar nicht erst zu

Zwischenfällen kommt."



Die Kooperation sieht im Einzelnen vor, insbesondere bei der Planung von

Großprojekten und Großveranstaltungen eng hinsichtlich relevanter

Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten. Dabei stehen eine reibungslose

Kommunikation und der zügige Austausch sicherheitsrelevanter Informationen

zwischen der Polizei und dem UKSH, Campus Lübeck, im Vordergrund.



Zitat Hans-Joachim Wendt, Leiter des 4. Polizeireviers: "Ich freue mich darüber,

dass wir durch die Sicherheitspartnerschaft unsere ohnehin gute Zusammenarbeit

weiterentwickeln und vertiefen können."



Erste Auftaktbesprechungen der Kooperationspartner haben bereits stattgefunden.

Im Rahmen der Partnerschaft wurden ergänzend dazu gemeinsame Arbeitsgruppen

gebildet, die mittel- und langfristig die Kernthematik "Sicherheit"

lösungsorientiert bearbeiten. Wesentlicher Baustein der Sicherheitspartnerschaft

ist der intensive, verbindliche und regelmäßige Austausch der

Kooperationspartner sowie die Dokumentation der Arbeitsergebnisse.



Am UKSH kommen seit langem der Vorstand sowie Vertreter vieler Einheiten

regelmäßig zu einem Runden Tisch zum Thema "Gewalttätige Übergriffe gegenüber

Beschäftigten" zusammen, um Erfassungsbögen auszuwerten und Maßnahmen zu

entwickeln, die die Sicherheit im Klinikum erhöhen. Hierbei geht es zum Beispiel

um den Einsatz des Wachdienstes, einen Begleitservice vom Parkhaus zum Klinikum,

um Notrufknöpfe für das Personal und besondere Türschließanlagen.



