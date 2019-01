HL-St. Jürgen / Rollerfahrerin stürzt - Unfallverursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

14. Januar 2019, 10:53 Uhr

Lübeck (ots) - Samstagabend (12. Januar 2019) ist in Lübeck St.

Jürgen eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden,

weil ihr ein PKW die Vorfahrt nahm. Der Unfallverursacher flüchtete,

die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Motorroller

die Kronsforder Allee stadtauswärts. Zur selben Zeit parkte in der

Nähe der Feldstraße vor einem dortigen Friseursalon ein Fahrzeug aus

und rangierte rückwärts auf die Fahrbahn. Offenbar übersah der

Fahrzeugführer dabei die herannahende Rollerfahrerin. Um einen

Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Frau ihren Roller stark ab

und stürzte dabei im weiteren Verlauf auf die regennasse Fahrbahn.

Der Führer des ausparkenden PKW kümmerte sich nicht um die verletzte

Frau und fuhr in Richtung Vorrader Straße davon. Ein weiterer PKW,

der sich zum Zeitpunkt des Unfalls hinter der Rollerfahrerin befand,

überholte die Verletzte und hielt ebenfalls nicht an. Die 30-jährige

Lübeckerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Roller entstand ein Schaden von circa 200 Euro.



Die Polizei ermittelt in dieser Sache unter anderem wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Vor diesem Hintergrund werden

Zeugen gesucht, die am Samstagabend in Höhe des Friseursalons in der

Kronsforder Allee den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem

flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter

der Telefonnummer 0451- 1310 entgegen.









