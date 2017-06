HL-St. Jürgen-Ratzeburger Landstraße-Polarisweg / Unfall-Schüler leicht verletzt

Lübeck (ots) - Am frühen Dienstagabend (06.06.) kam es im

Stadtteil St. Jürgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford Mondeo

und einem Radfahrer, welcher leicht verletzt wurde.



Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg fuhr

gegen 18.15 Uhr im Polarisweg und übersah im Kreuzungsbereich

Ratzeburger Landstraße einen Rad fahrenden Schüler, der in Richtung

Groß Grönau unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der

17-jährige Lübecker leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung am

Unfallort brachte ein Rettungswagen den jungen Mann vorsorglich zur

weiteren Behandlung in ein Lübecker Krankenhaus.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

