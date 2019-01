HL-St. Jürgen/Radfahrerin angefahren -Polizei sucht Zeugen

von shz.de

17. Januar 2019, 15:43 Uhr

Lübeck (ots) - Bereits am Montag, den 07. Januar 2019, kam es in

der Ratzeburger Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

PKW-Fahrer und einer Radfahrerin. Der unfallverursachende PKW-Fahrer

gab falsche Personalien an.



Die 55-jährige Radfahrerin befuhr um 06:00 Uhr mit ihrem Pedelec

den Radweg der Wallbrechtstraße in Richtung St.-Jürgen-Ring. Beim

Überqueren der Ratzeburger Allee wurde die Lübeckerin von einem

herannahenden PKW erfasst, stürzte und verletzte sich dabei. Der

Unfallverursacher entfernte sich mit seinem dunklen Kleinwagen von

der Unfallstelle, kam kurz darauf zu Fuß zurück und gab letztendlich

gegenüber einer Unfallzeugin, wie sich nach Ermittlungen

herausstellte, falsche Personalien an. Die Radfahrerin wurde von

einer Zeugin in ein Krankenhaus gebracht.



Der Unfallfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:



-männlich -ca. 23 Jahre alt -schlanke Statur -kurze dunkle Haare

-Brillenträger -bekleidet mit dunkler Daunenjacke



Die Polizei bittet in dieser Sache um Zeugenmeldungen von

Verkehrsteilnehmern, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und

Angaben zu dem Unfallverursacher tätigen können. Hinweise nimmt die

Polizeistation Blankensee unter Tel.: 0451/131-0 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



