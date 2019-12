HL-St. Jürgen / Radfahrer fährt Fußgängerin an - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

11. Dezember 2019, 10:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitag, den 06.12.2019, gegen 07:40 Uhr, überquerte eine

junge Frau einen Fußgängerüberweg im Mönkhofer Weg, als sie durch unbekannten

Fahrradfahrer angefahren wurde.



Die 24-jährige Lübeckerin stürzte durch den Aufprall und verletzte sich leicht

und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrradfahrer

kümmerte sich nicht um die Frau und fuhr sofort weiter. Der Flüchtige oder sein

Fahrrad konnten nicht näher beschrieben werden.



Ein Passant war schnell zur Stelle und half der Geschädigten beim Aufstehen.



Die Polizei Lübeck bittet darum, dass sich dieser Mann und andere Zeugen bei der

Polizeistation St. Jürgen unter der Rufnummer 0451-131-0 melden.



