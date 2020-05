HL-St. Jürgen / Pkw in der Wakenitz geborgen-Erkenntnisse-Zeugenaufruf

Avatar_shz von shz.de

19. Mai 2020, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitagabend (08.05.) konnte durch einen Angler ein Fahrzeug in der Wakenitz entdeckt werden. Das Fahrzeug, ein Skoda Citigo, wurde gestern von der Lübeck Port Authority (LPA) und Berufsfeuerwehr Lübeck geborgen. Der Wagen wurde Mitte März in Kreis Ostholstein und die Kennzeichen im Bereich Schlutup entwendet. Offenbar wurde der Pkw am 19. März angezündet und in der Wakenitz versenkt. Die Polizei sucht Zeugen.



Am gestrigen Montagvormittag (18.05.) wurde im Auftrag der unteren Wasserbehörde Lübeck ein Pkw Skoda aus der Wakenitz geborgen und anschließend an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Es konnte nun bis zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden: Der Pkw Skoda Citigo, schwarzfarben, wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. März in Zarnekau, Kreis Ostholstein, und die angebrachten Kennzeichen in der Nacht des 19. März in Schlutup entwendet. Offenbar ist man dann mit dem Fahrzeug noch am Donnerstag (19.03.) über den Gleisweg, Bereich der Badestelle "Kleiner See" in Lübeck-Eichholz an den Bahnschienen entlang in Richtung St. Jürgen gefahren. Kurz vor der Eisenbahnbrücke fuhr man noch durch den Fußgängertunnel, setzte den Wagen in Brand und versenkte ihn zwischen zwei Bänken hindurchrollend in der Wakenitz. Ein Zeuge meldete gegen 23:00 Uhr ein Explosionsgeräusch. Die Einsatzkräfte konnten zu diesem Zeitpunkt keine Feststellungen machen.



Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Eutin geführt. Wer zu den Taten Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Eutiner Dienststelle unter der Rufnummer 04521-8010 oder Mail eutin.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Stefan Muhtz Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4600880 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell