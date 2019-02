HL - St. Jürgen : Motorrad offenbar übersehen

von shz.de

20. Februar 2019, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Dienstagabend (19. Februar 2019) sind bei einem

Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen ein Motorradfahrer und seine

Sozia leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer

eines Fords das Krad bei einem Fahrstreifenwechsel.



Gegen 21:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis

Herzogtum Lauenburg mit seinem grauen Ford S-Max die Kronsforder

Allee stadtauswärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Berliner Allee/

Ecke Kronsforder Allee wechselte er vom rechten auf den linken

Fahrstreifen. Dabei übersah er offenbar einen 20-jährigen

Motorradfahrer, der neben ihm auf der linken der zwei Fahrstreifen

stadtauswärts unterwegs war. Der junge Lübecker versuchte noch seine

Yamaha abzubremsen, jedoch vergebens. Er prallte gegen den Ford und

stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der junge Mann leichte

Verletzungen zu, seine 19-jährige Sozia erlitt ebenfalls leichte

Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein

Krankenhaus gebracht.



An dem Krad entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro, der

Schaden am Ford wird auf circa 300 Euro geschätzt.









