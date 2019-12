HL St. Jürgen / Lebensgefährlich verletzt auf Fußgängerüberweg

Avatar_shz von shz.de

09. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der

Staatsanwaltschaft Lübeck.



Am Sonnabendnachmittag (07.12.2019) wurde eine 44-jährige Frau aus Lübeck bei

einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.



Gegen 17:00 Uhr überquerte die Frau einen Fußgängerüberweg im Mönkhofer Weg, als

sie von einem PKW Toyota erfasst und auf die Motorhaube des Fahrzeugs

geschleudert wurde.



Durch den Aufprall auf die Motorhaube erlitt sie erhebliche Kopfverletzungen und

wurde nach Eintreffen des Rettungswagens sofort in eine Lübecker Klinik

eingeliefert.



Nach bisheriger Erkenntnis hat der 38-Jahrige Lübecker Fahrzeugführer die Frau

vermutlich übersehen.



Gegen den Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung eingeleitet worden.



