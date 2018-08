HL- St. Jürgen- Hochschulstadtteil : Nach Verkehrsunfall mit Longboard - Unfallbeteiligte meldet sich bei der Polizei

von shz.de

28. August 2018, 14:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Mittwoch (22. August 2018) ist im

Lübecker Hochschulstadtteil ein 13-jähriger Junge auf seinem

Longboard von einem PKW erfasst worden und zog sich dabei leichte

Verletzungen zu. Die Fahrerin des PKW entfernte sich vom Unfallort.

Vor dem Hintergrund des daraufhin erfolgten Zeugenaufrufes hat sich

jetzt eine 53-jährige Unfallbeteiligte bei der Polizeistation

Blankensee gemeldet. Die Beamten ermitteln in dieser Sache wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässigen

Körperverletzung und prüfen zudem die verkehrswidrige Nutzung der

Straße durch den Longboardfahrer.









