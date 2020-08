HL-St.Jürgen / Fundboot - Polizei sucht den Besitzer

Avatar_shz von shz.de

26. August 2020, 09:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Abend (25.8.) hat ein Finder ein herrenloses weiß / rotes Boot auf der Wakenitz treibend aufgefunden. Das Boot trieb im Bereich des Drägerwanderwegs zwischen Osterweide und Reetweg. Außer dem Namen "Wanda" hat das Boot keinerlei Kennzeichnung. Die Beamten des 4. Polizeireviers Lübeck sicherten das Boot am dortigen Ufer.



Bisher liegen der Polizei noch keine Hinweise auf den Eigentümer vor.



Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de an das 4. Polizeirevier Lübeck zu wenden.



