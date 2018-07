HL_St. Jürgen / Bombenfund

von shz.de

27. Juli 2018, 13:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.07.2018) wurde dem 4.

Polizeirevier Lübeck ein unbekannter Flugkörper, eventuell eine

Fliegerbombe, auf einem Feld im Wulfsdorfer Weg in Lübeck gemeldet.

Der Besitzer des Feldes war am Pflügen und dabei war ihm dieser

Gegenstand aufgefallen. Auf dem betroffenen Feld hielten sich keine

weiteren Personen auf. Bei der Absuche des beschriebenen Fundortes

wurde der stark erodierte Gegenstand gefunden und gegen 18.45 Uhr

durch Kräfte des Kampfmittelräumdienstes geborgen. Es handelte sich

um eine 10 kg Splitterbombe aus dem II. Weltkrieg. Es sei jedoch zu

keiner Zeit eine Gefahr von der Bombe ausgegangen. Die Einsatzkräfte

des Kampfmittelräumdienstes führten die Bombe der sachgerechten

Entsorgung zu.



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell