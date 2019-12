HL- St. Getrud Vandalismus in St. Gertrud - 16 Fahrzeuge beschädigt

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 11:52 Uhr

Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagabend (26.12.2019) wurden in Lübeck St.

Getrud 16 Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Unbekannte hinterließen an den PKW

diverse Lackschäden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung und sucht Zeugen.



Gegen 23:55 Uhr wurde die Polizei aufgrund diverser Sachbeschädigungen an PKW in

der Morkerkestraße / Ecke Percevalstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten

an insgesamt 16 Fahrzeugen unterschiedlichster Fabrikate diverse Lackkratzspuren

fest. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass die Beschädigungen

mutwillig herbeigeführt wurden. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch

nicht fest.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in

mehreren Fällen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Donnerstagabend

(26.12.2019) verdächtige Personen im Bereich der Morkerkestraße und der

Percevalstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation

Hüxtertor unter der zentralen Rufnummer 0451 - 1310 entgegen.



