HL-St. Getrud Folgemeldung 2 Polizeieinsatz in Lübecker Stadtpark - eine männliche Person verstorben

04. November 2019, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (02.11.2019) ist im Rahmen eines

Polizeieinsatzes ein 52-jähriger Mann in der Parkstraße nahe des Lübecker

Stadtparks verstorben. Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die

Lübecker Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.



Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der Mann um 16:30 Uhr im Lübecker Stadtpark

durch sein bedrohlich wirkendes Verhalten einem Passanten aufgefallen. Dieser

verständigte die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen daraufhin den

Mann im Lübecker Stadtpark an. Im weiteren Verlauf richtete der Verdächtige eine

Waffe auf die Beamten, anschließend kam es im Park zu einem

Schusswaffengebrauch. Die Klärung der näheren Umstände diesbezüglich ist

Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Angeschossen lief der Angreifer weiter

zu einer alten Stadtvilla in der Parkstraße. Mehrere Zeugen beobachteten, wie

der bewaffnete Mann dort eine Scheibe zerschlug und versuchte in das Gebäude zu

gelangen, in dem sich Menschen aufhielten. Bei einem wechselseitigen

Schusswaffengebrauch erlitt der Angreifer dort tödliche Verletzungen und

verstarb. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die in den Sachverhalt

involvierten Polizeibeamten versehen ihren Dienst in der Polizeidirektion

Lübeck. Sie blieben beide unverletzt. Weitere Einzelheiten werden aufgrund der

noch laufenden Ermittlungen und zum Schutz des Verfahrens nicht kommentiert.



Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Lübecker

Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens

aufgenommen. Bereits am Samstag und Sonntag (03.11.2019) haben Experten der

Spurensicherung das Gelände im Bereich des Stadtparks nach Spuren abgesucht.

Dabei wurden unter anderem mehrere Patronenhülsen und eine Schreckschusspistole

sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich dabei um die

Waffe des Tatverdächtigen.



Der tödlich getroffene 52-jährige Mann aus dem Kreis Segeberg ist in der

Vergangenheit strafrechtlich bereits mehrfach in Erscheinung getreten und hat

langjährige Freiheitsstrafen, unter anderem aufgrund von Raubdelikten verbüßt,

einen Teil auch in sogenannter Sicherheitsverwahrung.







