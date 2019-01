HL - St. Getrud : Aus dem Polizeialltag: Nach der Lektüre eines Hochglanzmagazins in die JVA

von shz.de

30. Januar 2019, 14:23 Uhr

Lübeck (ots) - Dienstagvormittag (29. Januar 2019) wurde in einem

Supermarkt in Lübeck St. Gertrud ein Mann bei der Erregung

öffentlichen Ärgernisses beobachtet. Gegen den Lübecker lag zudem ein

Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und der Justizvollzugsanstalt

Lübeck zugeführt.



Gegen 10:50 Uhr wurden Beamte des 3. Polizeireviers zu einem

Einsatz in einem Supermarkt in der Kantstraße alarmiert. Dem dortigen

Personal war wiederholt eine verdächtige Person aufgefallen. Der

betroffene Mann hatte sich vor dem Zeitschriftenregal auf einer Bank

niedergelassen und sich bei der Lektüre eines Hochglanzmagazins für

jedermann sichtbar selbst befriedigt. Weil der 23-jährige Lübecker

dieses am Montag bereits schon einmal getan hatte, wurde nun Anzeige

wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses erstattet.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch vor

dem Verlassen des Marktes antreffen. Das Hochglanzmagazin führte er

nicht mit sich.



Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass

gegen den Mann jedoch ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war

durch das Amtsgericht Lübeck wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung

zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 10,00 EUR verurteilt worden,

hatte aber nicht bezahlt. Nach der Feststellung seiner Personalien

wurde der Lübecker deswegen zur Verbüßung einer 30-tägigen

Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht -

ohne Hochglanzmagazin.









