HL_St. Gertrud / Zahlreiche Pkw mit Bohrmaschine beschädigt - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von

Sonntag auf Montag (09.07. auf 10.07.2017) im Lübecker

Forstmeisterweg 15 Fahrzeuge.



In 15 zum Parken abgestellte Autos wurden von einem bisher noch

unbekannten Täter mit einer (Akku-)Bohrmaschine an verschiedenen

Stellen Löcher vom Durchmesser 8 mm in die Karosserie gebohrt.



Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (09. auf

10.07.2017) im Bereich Forstmeisterweg eine oder mehrere auffällige

Personen beobachtet haben oder deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt

worden ist, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Lübeck

(0451 - 1310) in Verbindung zu setzen.









