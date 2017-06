HL_St. Gertrud / Wohnungseinbrüche in Eichholz

Lübeck (ots) - Vom 27. bis 30. Mai 2017 ereigneten sich mehrere

Wohnungseinbrüche entlang der Brandenbaumer Landstraße und in der

Arnimstraße in Lübeck. Der bislang unbekannte Täter begab sich sowohl

am Tage als auch in der Nacht zu den bewohnten Objekten.



Zur Tatausführung nutze er ein Hebelwerkzeug und verschaffte sich

Zutritt zu den Wohnhäusern.



Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck bittet

etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte unter 0451/ 131-0 um

sachdienliche Hinweise.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

