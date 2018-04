HL-St. Gertrud : Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt auf Supermarktparkplatz in Lübeck St. Gertrud

von shz.de

30. April 2018, 14:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (28.04.2018) befuhr eine stark

alkoholisierte Frau mit ihrem Mitsubishi Lancer einen

Supermarktparklatz in Lübeck St. Getrud und richtete dort erhebliche

Schäden an. Bisheriges Fazit der Trunkenheitsfahrt: Mehrere durch die

Fahrmanöver gefährdete Kunden und Passanten, insgesamt vier

beschädigte Fahrzeuge und jede Menge Glück, dass keine Personen

verletzt wurden.



Gegen 18:15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert, weil

es auf einem Parkplatz eines großen Supermarktes an der Wesloer

Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Mitten auf dem

Kundenparkplatz stellten die Beamten des 4. Polizeireviers kurz

darauf vier beschädigte Fahrzeuge, darunter ein Audi Q5, ein VW

Caddy, ein Hyundai I30 und ein Mitsubishi Lancer, sowie mehrere

aufgeregte Passanten fest. Besonders auffällig erschien den

Einsatzkräften eine 71-jährige Frau, die neben ihrem beschädigten

Mitsubishi Lancer stand. Die Lübeckerin roch nach Alkohol.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 71-jährige Lübeckerin mit

ihrem Mitsubishi Lancer gegen den Kundenparkplatz von der

Kirschenallee kommend in Richtung der Wesloer Landstraße. Dabei soll

sie aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr

Fahrzeug verloren haben und anschließend mit einem Einkaufswagen

kollidiert sein. Bedingt durch den Aufprall wurde der Einkaufswagen

gegen einen parkenden Audi Q5 geschleudert. Die Frau setzte ihre

Fahrt ungebremst mit überhöhter Geschwindigkeit fort und fuhr auf

zwei Fußgänger zu. Diese konnten nur durch unmittelbares Ausweichen

einen Zusammenstoß verhindern. Danach bremste die 71-Jährige abrupt

ab und fuhr anschließend rückwärts gegen einen geparkten Hyundai I30,

der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen VW Caddy schleuderte.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 18500 Euro. Der

Mitsubishi und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.



Die Beamten des 4. Polizeireviers stellten bei der

Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von 2,03

Promille fest. In der Folge wurde ihr die Weiterfahrt bis auf

Weiteres untersagt und die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Einen

Führerschein legte die Unfallverursacherin nicht vor. Gegen die

Lübeckerin wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs, überhöhter Geschwindigkeit und

weiterer Verkehrsverstöße ermittelt.









