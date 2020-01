HL-St. Gertrud-Roeckstraße / Blitzeranhänger mit Farbe beschmiert

Avatar_shz von shz.de

22. Januar 2020, 14:52 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (18.01.) wurden Beamte des 3.

Polizeireviers Lübeck in die Roeckstraße geschickt, da offenbar der städtischer

Blitzeranhänger mit Farbe beschmiert wurde. Die Beamten stellten fest, dass

während der Nacht von Freitag (17.01.) auf Samstag alle vier Scheiben der

Messstation mit blauer Farbe überstrichen waren. Sie konnten aber auch blaue

Farbtropfen auf dem Boden feststellen, welche zu einem Grundstück in der

Roeckstraße führten. Dort trafen sie auf einen 18-jährigen Tatverdächtigen,

welche gerade mit einer Dose Lösungsmittel, einem Putzlappen und Schwann in der

Hand, auf dem Weg zum Anhänger war, um diesen wieder zu reinigen. Er gab nach

Belehrung an, dass er im Rahmen einer Feier die Idee hatte, den Blitzer mit

Farbe in der Funktion zu stören - nun bereue er dieses und wollte die Reinigung

versuchen. Dieses löbliche Verhalten erspart dem jungen Mann allerdings nicht

die Strafanzeige.



