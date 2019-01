HL-St. Gertrud/Raub eines Portmonees - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

17. Januar 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Montag (14. Januar 2019) kam es in der

Kantstraße (Plaza Center/sky-XXL) zu einem Raub mit anschließender

Körperverletzung. Die Täter konnten flüchten.



Um 12:00 Uhr war ein 43-jähriger vor dem Betreten des Centers aus

einer Gruppe von vier Personen heraus von einem Mann angerempelt

worden. Ein weiterer fragte ihn nach Geld. Der Lübecker hatte zu

diesem Zeitpunkt sein Portmonee in der Hand. Einer der Männer entriss

ihm das Portmonee und flüchtete. Die drei weiteren Personen stellten

sich dem 43-jährigen in den Weg. In der Folge wurde ihm ein Schlag

gegen den Hinterkopf versetzt, worauf er zu Boden fiel und kurz

bewusstlos war. Der Gruppe gelang die Flucht. Eine Passantin

erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden des Lübeckers; eine

ärztliche Versorgung war nicht notwendig.



Der Täter, der das Portmonee geraubt hat, konnte wie folgt

beschrieben werden: -männlich -ca. 20 Jahre alt -schlanke Statur -ca.

195 cm groß -schlank -roter Pullover -weiße adidas-Turnschuhe

-Goldkette um den Hals



Zu den Beschreibungen der drei weiteren Personen wurde angegeben,

dass diese alle männlich, ungefähr 18-22 Jahre alt und 180 cm groß

gewesen sind. Hinweise zu der Straftat nimmt das Kommissariat 15

(Jugendkriminalität) der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter Tel.

0451/131-0 entgegen.









