HL-St. Gertrud Polizeieinsatz in Lübecker Stadtpark - eine männliche Person verstorben

02. November 2019, 20:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (02.11.2019) ist im Rahmen eines

Polizeieinsatzes ein Mann im Bereich des Lübecker Stadtparks verstorben. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten

und diesem Mann auszugehen.



Gegen 16:30 Uhr ist Passanten im Lübecker Stadtpark aufgrund seines bedrohlich

wirkenden Verhaltens ein Mann aufgefallen. Sie verständigten daraufhin die

Polizei. Kurz darauf fielen mehrere Schüsse im Bereich des Stadtparks. In der

Krügerstraße wurde der Mann am Boden liegend gefunden. Er verstarb im weiteren

Verlauf.



Zur Stunde ist der Bereich des Stadtparks großräumig durch die Polizei

abgesperrt. Ermittler der Kriminalpolizei und der Spurensicherung haben ihre

Arbeit vor Ort aufgenommen. Der Ablauf des Einsatzes und die Klärung der

weiteren Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das bezieht

sich insbesondere auch auf die Schüsse. Für die Bevölkerung besteht keine

Gefahr.







