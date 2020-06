HL_St. Gertrud / Polizei sucht Zeugen nach GefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung

Avatar_shz von shz.de

03. Juni 2020, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (02.06.2020) kam es gegen 20.10 Uhr in der Brandenbaumer Landstra�e zu einem �berfall, bei dem ein 45-jähriger Lübecker von vier Männern geschlagen und getreten worden ist.



Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kamen die vier Täter ihrem Opfer auf dem Fu�weg der Brandenbaumer Landstra�e, Höhe Hohewarter Weg, entgegen und schlugen und traten unvermittelt auf den Mann ein.



Der 45-jährige Lübecker erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Kopf,- Arm- und Oberkörperbereich. Der Mann wurde nach erfolgter Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in eine Lübecker Klinik gebracht.



Die vier Täter hatten sich nach dem �berfall stadtauswärts entfernt. Die eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen, die von dem Geschädigten und einem Zeugen als



- 25 - 45 Jahre alt, - 170 bis 180 Zentimeter gro� - und von südländischer Erscheinung



beschrieben wurden, verlief ohne Erfolg.



Sachdienliche Hinweise zu der Tat, zu den tatverdächtigen Personen und ihrem Verbleib werden an das 3. Polizeirevier in Lübeck (0451 - 1310) erbeten.



