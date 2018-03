HL_St. Gertrud / Hinter dem Lenkrad eingeschlafen

von shz.de

20. März 2018, 15:23 Uhr

Lübeck (ots) - Von der Müdigkeit übermannt fiel ein 35-jähriger

Lübecker am Sonntagmorgen (18.03.2018) gegen 05.55 Uhr in den

erlösenden Schlaf - in seinem Auto.



Nachdem der Fahrer des vor ihm an der Lichtzeichenanlage von der

Hafenstraße zur Eric-Warburg-Brücke stehenden Fahrzeugs auch die

zweite Grünphase verstreichen ließ, beschloss der Fahrer des dahinter

stehenden Autos, einmal nach der Ursache zu schauen. Der Lübecker

stellte fest, dass kein technischer Defekt als Ursache für die

unfreiwillige Fahrtunterbrechung vorlag. Der Fahrer war fest

eingeschlafen, bei laufendem Motor und mit dem Fuß auf der Bremse.



Dem Zeugen und einem weiteren Verkehrsteilnehmer gelang es

schließlich, den übermüdeten 35-jährigen durch beharrliches Klopfen

an die Seitenscheibe zu wecken. Als dieser sich gerade abgeschnallt

hatte und ausgestiegen war, erschien auch schon die zwischenzeitlich

angeforderte Funkstreifenbesatzung des 3. Polizeirevieres am Ort des

Geschehens. Die Beamten nahmen sehr schnell die Anzeichen von

vorausgegangenem Alkoholkonsum bei dem 35-jährigen zur Kenntnis und

führten eine Atemalkoholkontrolle durch: der Test ergab um 06.02 Uhr

einen vorläufigen Wert von 1,26 Promille.



Bei dem Lübecker wurde daher die Entnahme einer Blutprobe

angeordnet, die um 06.25 Uhr auf dem 3. Polizeirevier durchgeführt

wurde.



Gegen den Lübecker wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.









