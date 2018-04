HL-St. Gertrud / Der Streifenwagen reichte nicht- Stehlgut und Hehlerware sichergestellt

von shz.de

03. April 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am Ostermontag

(02.04.) standen Beamte mit einem Durchsuchungsbeschluss vor einer

Gartenlaube in St. Gertrud. Der 41-jährige Beschuldigte öffnete die

Laubentür und die Polizisten konnten diverse Profi-Baumaschine

vorfinden, die sie sicherstellten. Ein Streifenwagen reichte für den

Transport nicht aus.



Gegen 09.00 Uhr standen Beamte des 3. Polizeireviers mit einem

über die Lübecker Staatsanwaltschaft erwirktem Durchsuchungsbeschluss

im Kleingartengelände Hohewarte vor der Tür einer Gartenlaube. Zuvor

hatte es Hinweise gegeben, dass der Beschuldigte offenbar diverses

Stehlgut und/oder Hehlerware lagert. Der 41-jährige Lübecker öffnete

und die Beamten konnten diverse hochwertige elektrische Baumaschinen

sicherstellen. Bereits die ersten Abfragen der Seriennummern führten

zu Treffern; d. h. nach den Geräten wurde gefahndet.



Für den Abtransport wurde zusätzlich ein Lkw vom Behördenhochhaus

geholt.



Nun folgen weitere polizeiliche Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der

Eigentümerermittlungen und der Zuordnung der sichergestellten

Gegenstände zu etwaigen weiteren Straftaten.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.









