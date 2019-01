HL_St. Gertrud / Aufschlussreiche Entdeckungen in einer Gartenlaube

von shz.de

14. Januar 2019, 12:43 Uhr

Lübeck (ots) - In einem Kleingartengelände in Lübeck fielen

Beamten des 3. Polizeirevieres am Donnerstagnachmittag (10.01.2019)

interessante Gegenstände in die Hände.



Die Beamten befanden sich im Zuge eines Einsatzes im

Kleingartengelände Hohewarte. Während dieser polizeilichen Maßnahme

betraten die Beamten unter anderem auch eine Gartenlaube, in der eine

polizeilich gesuchte Person vermutet wurde.



Die gesuchte Person wurde von den Beamten nicht angetroffen. Beim

Betreten der Laube nahmen die Polizisten jedoch nicht nur den

typischen Marihuana Geruch wahr, sie stießen in der Laube auch noch

auf zahlreiche Utensilien und Behältnisse, die zur Konsumzubereitung

und zum Konsum von Rauschgift dienen.



Darüber hinaus entdeckten die Kollegen in dieser Laube auch noch

vier original verpackte, hochpreisige Jacken (vier Mal dasselbe

Jackenmodell) sowie elf Schuhkartons mit neuen Schuhen, elf Mal

dasselbe Schuhmodell.



Die Rauschgiftutensilien, die Jacken und die Schuhe sowie ein

Schreckschussrevolver, eine Pfefferspraydose und eine an der Wand

hängende Machete wurden sichergestellt und dem 3. Polizeirevier

zugeführt.



Vonseiten des 3. Polizeirevieres wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahles eingeleitet.









