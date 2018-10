HL-St. Gertrud-An den Schießständen / Kontrolle eines Kleinkraftrades

von shz.de

23. Oktober 2018, 13:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag (22.10.)

kontrollierten Beamte des 3. Polizeireviers gegen 15:30 Uhr in der

Straße "An den Schießständen" einen Kradfahrer. Der 39-jährige

Lübecker fuhr auf einem Kleinkraftrad der Marke Peugeot ohne

Fahrerlaubnis. Zudem war er alkoholisiert und ein freiwilliger Test

ergab einen vorläufigen Wert von 0,76 Promille. Nach eigenen Angaben

hatte er am Wochenende Marihuana konsumiert. Dem Mann wurde Blut zur

Untersuchung abgenommen und die Fahrt mit führerscheinpflichtigen

Fahrzeugen untersagt.









