HL-Skandinavienkai- Zufahrt Bundesstraße 75 / 2,78 Promille

17. Juni 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:



Ein Lkw-Fahrer fuhr am Samstagabend (15.06.) im Verlauf der

Auffahrt auf die Bundesstraße 75 rechtsseitig gegen die dortige

Schutzplanke. Die Sattelzugmaschine knickte ein und verkeilte sich.

Der Fahrer war deutlich alkoholisiert.



Gegen 18:40 Uhr meldeten Passanten einen verunfallten Sattelzug.

Der Fahrer sollte auf der Fahrbahn "herumirren". Die eingesetzten

Polizeibeamten stellten fest, dass sich die Sattelzugmaschine

zwischen dem Auflieger und der Leitplanke der Auffahrt zur

Bundesstraße 75 verkeilt hatte. Der 38-jährige Fahrer aus

Weißrussland war deutlich alkoholisiert und konnte kaum alleine

gehen.



Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,78 Promille. Eine

Blutprobe war die Folge. Zudem ordnete ein Richter die Gewahrsamnahme

zur Ausnüchterung an und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 650

Euro wurde festgelegt.



Ein beauftragtes Abschleppunternehmen musste die Sattelzugmaschine

und den Auflieger bergen und abschleppen.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell