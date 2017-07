HL_Siems / Tötungsdelikt - Fortschreibung

Lübeck (ots) - Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags und

versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung

gegen den Beschuldigten erlassen. Dieser wurde der

Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.



Die Obduktion hat ergeben, dass die Mutter des Beschuldigten

aufgrund einer Vielzahl ihr zugefügter Stichverletzungen verblutet

ist.



Die Großmutter schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.



Motiv und Hintergründe der Tat sind im Einzelnen noch ungeklärt.

Der Beschuldigte hat angegeben, es habe einen Streit zwischen ihm und

seiner Mutter gegeben. An das weitere Tatgeschehen hat er nach seinen

Angaben jedoch keine Erinnerung.









Rückfragen bitte bis 22.30 Uhr an:

Staatsanwaltschaft Lübeck

Pressestelle

Oberstaatsanwältin Dr. Hingst

0170 - 56 50 837



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 15.Jul.2017 | 21:53 Uhr