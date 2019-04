HL-Schlutup : Zeugensuche nach Mülltonnenbrand in Schlutup

von shz.de

30. April 2019, 15:03 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. April

2019) sind in Lübeck Schlutup zwei Mülltonnen in Brand geraten. Nur

durch das rechtzeitige Entdecken des Feuers konnte ein Übergreifen

der Flammen auf ein Mehrfamilienhaus und einen Schuppen verhindert

werden. Die Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei ermitteln in

dieser Sache wegen des Verdachts der versuchten schweren

Brandstiftung und suchen Zeugen.



Gegen 03.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der

Mecklenburger Straße alarmiert. Dort waren zwei Mülltonnen in

unmittelbarer Nähe eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Brand

geraten. Die Hitze des Feuers beschädigte Fassadenelemente und Teile

der Dachrinne des Gebäudes. Nur durch das frühzeitige Entdecken und

den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der

Flammen auf die Wohnungen des Mehrfamilienhauses und einen

angrenzenden Schuppen verhindert werden. Der Sachschaden wird auf

circa 2000 Euro beziffert.



Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren

Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen

gesucht, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Mecklenburger

Straße 30 das Tatgeschehen oder verdächtige Personen beobachtet

haben. Sachdienliche Angaben nehmen die Beamten unter der

Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell