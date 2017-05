HL_Possehlstraße_Wallstraße / Zeugen gesucht: Sechs PKW in der Possehlstraße beschädigt

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.05.2017) stellte die

Polizei in der Possehlstraße mehrere Sachbeschädigungen an insgesamt

sechs Fahrzeugen fest. Es werden Zeugen gesucht.



Gegen 17.25 Uhr meldete ein Anrufer mehrere Sachbeschädigungen an

Fahrzeugen, die in der Possehlstraße zwischen der Wallstraße und dem

Sportgelände Buniamshof zum Parken abgestellt worden waren. Die

alarmierten Beamten des 1. Polizeireviers Lübeck konnten daraufhin

Schäden an insgesamt sechs PKW feststellen. Betroffen war überwiegend

die rechte Fahrzeugseite. Es wurden Spiegel und Scheibenwischer

beschädigt und abgebrochen, Kennzeichenschilder verbogen und der Lack

zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.



In dieser Sache werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Taten

oder dem Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

