HL_ Polizeidirektion Lübeck / Abschlussmeldung SC Weiche-Flensburg - SV Werder Bremen

von shz.de

31. Oktober 2018, 21:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Mittwochabend (31.10.2018) trafen in

der zweiten Runde des DFB-Pokals 2018/2019 die Mannschaften des SC

Weiche Flensburg und die des SV Werder Bremen in Lübeck aufeinander.

. Zirka 9.300 Zuschauer verfolgten das mit Spannung erwartete

Fußballspiel auf der ausverkauften Lübecker Lohmühle, unter ihnen

zirka 4300 Fans der Gästemannschaft. Zwischen den Fans der beiden

Mannschaften waren über die sportliche Rivalität hinaus keine

Auseinandersetzungen zu erwarten.



Das Spiel endete 5:1 für den SV Werder Bremen. Im Einsatzverlauf

kam es zu wenigen nennenswerten Störungen. Zwei Lübecker Fans mussten

nach Körperverletzungen zum Nachteil von Bremer Fans dem

Polizeigewahrsam zugeführt werden und im Zuschauerbereich des SV

Werder Bremen wurden zum Beginn der 1. Halbzeit Pyrotechnische

Gegenstände abgebrannt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell