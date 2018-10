HL-OH / 1,81 Promille, 2,35 Promille und 1,53 Promille

von shz.de

26. Oktober 2018, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Polizeibeamte in Lübeck und Ostholstein

kontrollierten drei Fahrzeugführer. Alle waren alkoholisiert. Die

Promillewerte sind nicht unerheblich. 1. Am Donnerstagmorgen (25.10.)

erhielten Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck den Hinweis,

dass offensichtlich ein Lkw-Fahrer alkoholisiert sein sollte. Die

Beamten kontrollierten den 49-jährigen Mann im Lübecker

Glashüttenweg. Er leistete einen freiwilligen Test und dieser ergab

einen vorläufigen Promillewert von 1,53 Promille. Zeugen gaben an,

dass sie zuvor den Mann fahrend gesehen hatten. Dieses deckte sich

mit den elektronischen Fahrtaufzeichnungen. Dem Mann wurde eine

Blutprobe abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Lkw

musste stehen bleiben.



2. Gegen 20:30 Uhr stellten Beamte der Polizeistation Grömitz in

der Dorfstraße in Beusloe einen Golfcaddy auf dem Gehweg fahrend

fest. Der Fahrer hielt als Beleuchtung eine Taschenlampe und steuerte

mit der anderen Hand den Caddy.



Bei der Überprüfung des 48-jährigen Ostholsteiners wurde

Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab 2,35

Promille als vorläufigen Wert. Dieses hatte eine Blutprobenentnahme

zur Folge. Zudem hätte der Caddy ein Versicherungskennzeichen haben

müssen, damit er im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden kann.



3. Gegen 02.30 Uhr des heutigen Freitags (26.10.) kontrollierten

Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck in der Schwartauer Allee den

38-jährigen Fahrer eines Ford Ka. Er war den Beamten zuvor

aufgefallen, wie der Lübecker mit 35-40 km/h fuhr und mehrfach ohne

ersichtlichen Grund auf freier Strecke unmotiviert bremste. Auch hier

wurde Atemalkoholgeruch feststellt und der freiwillig Test ergab als

vorläufigen Wert 1,81 Promille. Die Folge war eine

Blutprobenentnahme. Eine Fahrerlaubnis ist nicht vorhanden, so dass

ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ergänzend dazukommt.









