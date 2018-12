HL - Marlistraße / Verkehrskontrolle in der Marlistraße

von shz.de

04. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstag (4. Dezember) führten Beamte

des 3. Polizeirevier Lübeck erneut eine Verkehrskontrolle durch. Sie

legten ihren Schwerpunkt auf verbotene Handynutzung und nicht

angelegte Sicherheitsgurte.



In der zweistündigen Kontrolle wurden 26 Gurtverstöße, zwölf

unerlaubte Handynutzungen und zwei Rotlichtverstöße festgestellt. In

einem PKW wurde eine 28-jährige Mutter im Fond sitzend erkannt, die

ihr zweijähriges Kind auf dem Schoß hatte. Im Gegensatz zur Mutter,

war das Kind nicht durch einen Anschnallgurt gesichert. Da sich im

dem Auto kein geeigneter Kindersitz befand, war die Fahrt für Mutter

und Kind beendet. Sie mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.



Laut aktuellem Tatbestandskatalog werden Gurtverstöße mit 30,-

Euro, die Nutzung von Handys am Steuer mit 100,- Euro und einem Punkt

beim Kraftfahrtbundesamt geahndet.









