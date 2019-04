HL_Marli / Passant durch Schlag mit Glasflasche verletzt - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

09. April 2019, 09:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (31. März 2019) haben zwei

unbekannte Männer gegen 14.30 Uhr einen in Lübeck wohnenden,

27-jährigen Syrer mit Bierflaschen attackiert und verletzt.



Die weiteren Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass sich die Tat

im "Drägerpark" an der Marlistraße und nicht, wie am 01.04.2019

zunächst mittels Zeugenaufruf vermeldet, in der Nähe des Lübecker

Burgtors ereignet hat.



Da zum Tatzeitpunkt schönes Wetter war, ist davon auszugehen, dass

die Grünanlage von etlichen Spaziergängern frequentiert wurde, die

ggf. Zeugen des Vorfalls gewesen sind.



Dabei erlitt der Geschädigte Verletzungen im Bereich des Auges und

der Schläfe. Nach der Tat gingen die Angreifer in Richtung Innenstadt

davon.



Die Beamten des Kommissariats 5 der Bezirkskriminalinspektion

Lübeck ermitteln in dieser Sache wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die

das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu den Angreifern

machen können. Der Beschreibung nach ist einer der Männer circa 30

Jahre alt, hat blaue Augen und blondes Haar. Zur Tatzeit soll er mit

einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet

gewesen sein. Der zweite Tatverdächtige soll circa 27 Jahre alt sein

und war mit einer schwarzen Jogginghose und einer braunen Jacke

bekleidet. Das äußere Erscheinungsbild der Männer wird als europäisch

beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 0451 - 1310 entgegen.









