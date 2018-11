HL-Lübeck Innenstadt/ Räuberischer Diebstahl auf dem Rathausmarkt

von shz.de

07. November 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Am Dienstagmittag (06.11.) war eine Frau auf dem

Rathausmarkt der Lübecker Innenstadt unterwegs, als ihr von einem

unbekannten Mann der Rucksack entrissen wurde. Der Täter flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter

der Telefonnummer 0451-131-0 entgegen.



Eine 69-jährige Lübeckerin überquerte um 13:15 Uhr den fast

menschenleeren Rathausmarkt. Plötzlich wurde sie von hinten

angestoßen und ihr der Rucksack von der Schulter gerissen. Nach

Aussagen der Geschädigten handelte es sich bei dem Täter um einen ca.

25 Jahre alten, 1,80 m großen Mann. Er hatte dunkles Haar und war von

schlanker Statur. Der Unbekannte flüchtete mit dem Rucksack in

Richtung Kohlmarkt. Er war zur Tatzeit mit Jeans und schwarzer

Lederjacke bekleidet.



Die Polizei sucht Zeugen.









