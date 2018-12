HL - Lübeck - Balauerfohr / Beteiligte nach Unfall gesucht

von shz.de

07. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Donnerstag, 29. November, gegen 15:00 Uhr, kam

es in der Lübecker Innenstadt in der Straße Balauerfohr zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer stürzte und sich

leicht verletzte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit

seinem PKW nach einem kurzen Gespräch, ohne die Personalien zu

hinterlassen. Der Radfahrer kollidierte außerdem mit seinem Fahrrad

gegen einen parkenden PKW. Ob dieser beschädigt wurde, ist nicht

bekannt.



Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zu den

beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier Lübeck unter 0451/1310 entgegen.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell