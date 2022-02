HL-Kücknitz / Wem gehört dieses Fahrrad?

Avatar_shz von

10. Februar 2022, 10:58 Uhr

Lübeck (ots) -

Bereits am 16. Dezember 2021 wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes im Lübecker Stadtteil Kücknitz ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Cannondale sichergestellt.

Da das schwarze Mountainbike bislang weder einem Besitzer noch einem Diebstahl zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei in Kücknitz um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 0451-3003630 oder per E-Mail an Kuecknitz.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Foto: © Polizei - freigegeben

