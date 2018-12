HL-Kücknitz-Waldhusener Weg / Polizeibeamter verhindert Sturz von der Brücke

von shz.de

31. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitagmorgen (28.12.) sah ein Polizeibeamter

eine Frau auf der Brücke des Waldhusener Weges oberhalb der

Bundesstraße 75 stehen. Er konnte sich unbemerkt von hinten nähern

und verhinderte so einen Sturz, da die Frau zwischenzeitlich über das

Gelände gestiegen war.



Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Polizeibeamter von Travemünde

kommend in Richtung Stadt zum Dienst und konnte sehen, dass eine Frau

jenseits des Brückengeländers oberhalb der Bundesstraße 75 stand. Ihm

gelang es, sich dieser anzunähern und sie festzuhalten. Gemeinsam

mit einem hilfsbereiten Fahrer eines Stadtwerkebusses konnten die

beiden die Frau wieder hinter das Geländer auf den Gehweg

zurückholen. Von den zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenbeamten

wurde festgesellt, dass die 77-jährige Lübeckerin offenbar verwirrt

war. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass sie geträumt habe und um

5:30 Uhr spazieren ging. Wie und warum sie über das Geländer gekommen

war, konnte nicht geklärt werden.



Die Lübeckerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.









