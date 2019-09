HL_Kücknitz / Polizei sucht Zeugen nach Hundebiss

Avatar_shz von shz.de

Lübeck (ots) - Am Nachmittag des14.09.2019 kam es am Wasserwerk

des Ratekauer Ortsteils Kleinensee zu einem Hundebiss. Der bisher

noch unbekannte Besitzer des Hundes entfernte sich vom Ort des

Geschehens, ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Den Ausführungen der Geschädigten zufolge befand diese sich am

beschriebenen Samstagnachmittag auf einem Wanderweg hinter dem

Wasserwerk und führte sowohl ihr Pferd als auch ihren Hund an der

Leine.



Der 62-jährigen Frau aus Ostholstein kam aus Richtung Kücknitz

eine männliche Person entgegen, die ebenfalls einen Hund bei sich

führte. Der Hundehalter forderte seinen Hund auf, "Sitz" zu machen,

was dieser zunächst auch tat. Unmittelbar, nachdem die Frau mit ihren

Tieren an dem Mann vorbeigegangen war, sprang der Hund des Mannes auf

und attackierte zunächst die Frau und ihren Hund.



Der Hundehalter habe seinen Hund, der ein schwarzes Fell mit

weißer Gesichtsschattierung hatte, während der Attacke immer wieder

mit "Harald, aus" (oder ähnlich) angeschrien. Letztlich habe der Hund

schließlich doch von seinen Opfern abgelassen, worauf Hundehalter und

Hund sich vom Ort des Geschehens entfernten.



Die Bisswunden des Hundes der 62-Jährigen mussten in einer

Tierklinik operativ behandelt werden, die Bisswunden an den Händen

der Frau wurden beim Eintreffen der Polizei gerade durch die

Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt.



Den Hundehalter konnte die Ostholsteinerin der Polizei gegenüber

lediglich als "circa 180 Zentimeter groß" beschreiben, seine Kleidung

beschrieb die Geschädigte als "gepflegt". Darüber hinaus war der Frau

in Tatortnähe ein "kleiner, weißer Hyundai mit Lübecker Kennzeichen"

aufgefallen.



Die Ermittlungen zu dieser Straftat werden bei der Polizeistation

Kücknitz geführt. Die Beamten bitten zunächst den Halter des Hundes,

aber auch etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Hund oder

zu dem beschriebenen Kleinwagen geben können, sich unter 0451 -

3003630 bei der Polizei in Kücknitz zu melden.









