HL-Kücknitz : Motorradunfall in der Solmitzstraße - 21Jähriger schwer verletzt

von shz.de

04. Juli 2019, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Mittwochabend (03.07.2019) ist in Lübeck Kücknitz

ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Lübecker kam

aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den

Gehweg und überschlug sich dort mehrfach. Es wird wegen des Verdachts

der überhöhten Geschwindigkeit ermittelt.



Gegen 20:40 Uhr befuhr der 21-jährige Lübecker mit seiner Yamaha

die Solmitzstraße in Richtung Travemünder Landstraße. Am Ende der

dortigen Linkskurve verlor der junge Biker die Kontrolle über sein

Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Kantstein

auf den Gehweg. Ein auf dem Gehweg stehender Passant wurde nur knapp

von dem Krad verfehlt. Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer

einen Steinpoller. In der Folge überschlug sich der Lübecker mehrfach

und stürzte zu Boden. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt, er

musste er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das betroffene Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein

Sachschaden von circa 3000 Euro.



Beamte des 3. Polizeireviers haben die Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand besteht der

Verdacht, dass der Kradfahrer möglicherweise aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Die Ermittlungen dauern an.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell