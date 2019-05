HL_Kücknitz / Fundsache Ehering - Erledigungsmeldung

von shz.de

28. Mai 2019, 11:53 Uhr

Lübeck (ots) - Im Lübecker Stadtteil Kücknitz wurde am Sonntag,

26.05.2019, gegen 16.00 Uhr, auf einer Rasenfläche in der Kücknitzer

Hauptstraße ein Ehering aufgefunden.



Am Montagnachmittag (27.05.2019) erschien gegen 17.20 Uhr erschien

eine 50-jährige Frau auf der Wache der Polizeistation Kücknitz. Die

Lübeckerin hatte die Pressemitteilung der Polizeidirektion Lübeck zum

Auffinden eines Ringes auf einer Onlineseite entdeckt.



Es handelte sich um ihren Ring, den sie am Sonntag verloren hatte.

Sie konnte die Beamten der Polizei in Kücknitz zweifelsfrei davon

überzeugen, dass es sich bei dem aufgefundenen Ring um ihr Eigentum

handelte.



Der verloren gegangene Ring konnte der dankbaren Verliererin

wieder ausgehändigt werden.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell