HL_Kücknitz / Fahrraddiebstahl

von shz.de

18. Juli 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Nahezu täglich werden bei der Polizei in der

Hansestadt Lübeck Fahrraddiebstähle angezeigt. Manche Fahrräder waren

sehr wertvoll, manche Fahrräder waren zum Zeitpunkt des Diebstahls

noch nicht einmal angeschlossen. Der hier geschilderte

Fahrraddiebstahl ist einfach nur unverfroren und töricht...



Der 46-jährige Geschädigte des Fahrraddiebstahls ist von Beruf

Feuerwehrmann und ehrenamtlich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

Dummersdorf. Am späten Abend des 14. Juli kam es kurz vor Mitternacht

zu einer Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund eines Feuers

in Kücknitz. Der 46-jährige fuhr mit seinem sechs Jahre alten

Trekkingrad zum Feuerwehrgebäude und stellte es dort, mit einem

Seilschloss gesichert, vor dem Gebäude ab.



Gegen 03.00 Uhr war der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr am

15. Juli beendet. In der Zeit, in der der Feuerwehrmann zu

nächtlicher Stunde im Einsatz war, um zu retten und zu löschen, wurde

ihm von einem unbekannten Täter das Fahrrad gestohlen.



Ein Fall, der sprachlos macht.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell