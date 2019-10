HL-Kücknitz-Dummersdorfer Straße / Fußgänger vom Fahrzeug geschnitten-Gibt es Zeugen?

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (10.10.) wollte

gegen 16:30 Uhr ein 60-jähriger Fußgänger die Dummersdorfer Straße

auf Höhe der dortigen Apotheke queren. Der Mann befand sich bereits

auf der Fahrbahn, als zügig an ihm ein offenbar schwarzfarbener SUV

in Richtung Hirtenbergweg vorbeifuhr. Der Außenspiegel berührte die

Hand des sich wegdrehenden Fußgängers. Der Fahrzeugführer hielt

nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.



Der 60-Jährige klagte über Schmerzen in der Hand. Er wollte

selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei in Kücknitz ermittelt

unter anderen hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet um

Zeugenhinweise nach dem flüchtigen Fahrzeug. Diese bitte unter der

Rufnummer 0451-1310.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell