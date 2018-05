HL-Kücknitz-Bornkoppel-Kücknitzer Hauptstraße / 3 Verletzte bei Unfall

von shz.de

10. Mai 2018, 17:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (09.05.) kam es in der

Kücknitzer Hauptstraße an der Einmündung zur Bornkoppel zu einem

schweren Unfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Fahrzeug

überschlug sich und landete auf dem Dach.



Eine 37-jährige Lübeckerin wollte gegen 22:00 Uhr mit einem VW

Tiguan nach links von der Bornkoppel in die Kücknitzer Hauptstraße

einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden, in

Richtung Ortskern fahrenden Daimler Benz.



Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge überschlug sich der Tiguan und

blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 18-jährige Daimlerfahrer

lenkte seinen Wagen gegen einen Zaun und beschädigte zwei

Verkehrszeichenpfähle.



Der Daimlerfahrer aus Lübeck und sein 17-jähriger Beifahrer wurden

im Rettungswagen erstversorgt. Ebenso kümmerten Rettungskräfte um die

37-jährige. Alle wurden leicht verletzt.



Der Sachschaden bei beiden Fahrzeugen beträgt über 30.000 Euro.

Die Wagen wurden abgeschleppt.









