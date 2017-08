HL-Karlshof-Glashüttenweg / Großfeuer in einer Halle

Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (08.07.) wurden

Feuerwehr und Polizei gegen 05.50 Uhr ein Großbrand einer Halle in

Lübeck-Karlshof gemeldet. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten

und seitens der Polizei wurde der Glashüttenweg bis kurz vor 08.00

Uhr gesperrt.



Nach Auskunft der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt. Die

Kriminalpolizei Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ursache

des Feuers und Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine

Angaben gemacht werden.



Ergänzend wird auf die ots-Meldung der Feuerwehr Lübeck unter

http.//www.presseportal.de/blaulicht/pm/52865/3703637 hingewiesen.









